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Группу вымогателей задержали в Актобе

3 Декабря 2022, 15:45
Группу вымогателей задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Управление по борьбе и противодействию экстремизму ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения задержали вымогателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070 у жителя Актобе.

Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС УП г. Актобе.

Проводится досудебное расследование по ст. 194 ч.2 УК РК.

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