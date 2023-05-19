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Группу вымогателей задержали полицейские в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 20:39
Группу вымогателей задержали полицейские в Актобе Кадр из видео

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Установлено, что они вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину «Тойота Камри». В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи. Начато досудебное расследование по ст.194 ч.3 УК РК «Вымогательство». Задержанные водворены в изолятор временного содержания.


Актюбинская область   МВД РК  
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