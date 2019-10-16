Группу вымогателей арестовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пресечена преступная деятельность вымогателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 3 октября 2019 года в подразделение по разработке преступных групп УКП ДП Акмолинской области поступила оперативная информация о группе, которая занималась вымогательством при помощи физического и психологического насилия.

«Было установлено, что потерпевший работал водителем большегруза у организатора вымогательства. В дальнейшем пострадавший планировал открыть собственный бизнес, в связи с чем уволился с предприятия подозреваемого. Строя предположения о том, что у потерпевшего имеются значительные денежные средства, накопленные им для предпринимательской деятельности, злоумышленник занялся вымогательством денег у пострадавшего. Вместе со своим сообщниками мужчина требовал у последнего более 1 миллиона тенге, при этом избивая его и угрожая причинить вред жизни и здоровью», - рассказали в ведомстве.

Полицейские провели спецоперацию, в ходе которой подозреваемые были задержаны с поличным во время подписания документов на передачу автомашины потерпевшего, которую они также вымогали у него в счет вымышленного долга.

«Задержание провели сотрудники криминальной полиции областного департамента совместно со специальным отрядом быстрого реагирования в здании СпецЦона города Кокшетау. В настоящее время по факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемые находятся под арестом», - добавили в ведомстве.