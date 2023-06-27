Группу вымогательниц задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Девушки знакомились с мужчинами по фейковому аккаунту и вымогали деньги за молчание. Задержана группа женщин в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«В полицию заявлением обратился мужчина. С апреля неизвестные женщины требуют у него 500 тысяч тенге за переписки и фото личного характера. По данному факту сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области проведены комплексные оперативно-розыскные работы, в результате которых задержаны три жительницы области. Создав в Facebook фейковый аккаунт, девушки вымогали деньги за свое молчание под угрозой распространения порочащих сведений в социальных сетях. Всего известно о восьми жертвах вымогательниц. Изъяты несколько телефонов, наличные деньги и банковские карты», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК. Две подозреваемые девушки водворены в ИВС, в отношении третьей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам.

Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.