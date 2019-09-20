Группу воров-рецидивистов обезвредили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали преступную группу, промышлявшую длительное время кражами из частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав воровской группы входило трое ранее судимых лиц из Туркестанской и Кызылординской областей. Они были задержаны полицейскими на одной из съемных квартир в Алматы. Задержание подозреваемых произведено сотрудниками Илийской районной полиции.

«Возраст задержанных - от 28 до 34 лет, каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Специализировались на кражах имущества из частных домов путем отжима пластиковых окон. По одному из доказанных фактов, имевших место в селе Боралдай, удалось разыскать похищенные ювелирные изделия на общую сумму около 1,5 млн тенге. Похищенное золото найдено и изъято в одном из городских ломбардов и сейчас приобщено к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции пояснили, что обезвреженная группа подозревается, как минимум, в 20 эпизодах краж, совершенных с мая текущего года в Илийском и Карасайском районах Алматинской области.

«Досудебное расследование по фактам краж проводится согласно части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые помещены под стражу», - отметили в пресс-службе.