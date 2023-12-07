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    00:51, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Группу вымогателей задержали в Атырау

    Қарағандыдағы жоғары шенді полицейлерге қатысты жанжал: оқиғаға қатысты жаңа дерек шықты
    Фото: Polisia.kz

    Преступную группу, вымогавшую деньги у предпринимателей, задержали атырауские полицейские. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Злоумышленники задержаны 6 декабря сотрудниками УПЭ. Они пытались вымогать у индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге.

    Полицейские с поличным задержали подозреваемых 1991 г.р., 1996 г. р., 1996 г.р. и 1998 г.р., при передаче 2 млн 600 тысяч тенге.

    Установлено, что группа шантажировала потерпевших с марта и собиралась завладеть около 5 млн тенге.

    Подозреваемые задержаны и выясняется их причастность к другим преступлениям.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 194 УК РК, начато досудебное расследование.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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