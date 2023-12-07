00:51, 07 Декабрь 2023 | GMT +6
Группу вымогателей задержали в Атырау
Преступную группу, вымогавшую деньги у предпринимателей, задержали атырауские полицейские. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Злоумышленники задержаны 6 декабря сотрудниками УПЭ. Они пытались вымогать у индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге.
Полицейские с поличным задержали подозреваемых 1991 г.р., 1996 г. р., 1996 г.р. и 1998 г.р., при передаче 2 млн 600 тысяч тенге.
Установлено, что группа шантажировала потерпевших с марта и собиралась завладеть около 5 млн тенге.
Подозреваемые задержаны и выясняется их причастность к другим преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 194 УК РК, начато досудебное расследование.