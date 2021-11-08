Группу серийных воров задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержана преступная группа, которая совершала кражи из домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 октября двое мужчин проникли через пластиковое окно в один из домов микрорайона Оркен. Похитили шубу, дорогие наручные часы, спортивную обувь и сотовый телефон марки «Самсунг». Все вещи принадлежали 37-летней хозяйке дома. В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 535 000 тенге. 18 октября эти же люди проникли в другой дом того же микрорайона. Они похитили телевизор марки «Самсунг», приставку для подключения Youtube-каналов, шубу из бобрового меха, куртку, смарт-часы и скрылись с места происшествия.

Ущерб составил 605 000 тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин 23 и 29 лет, у которых изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые помещены в СИЗО. В ходе расследования стало известно, что оба подозреваемых были ранее судимы за аналогичные преступления», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 188 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается причастность задержанных к другим кражам.