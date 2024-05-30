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    19:19, 29 Май 2024 | GMT +6

    Группу распространителей «синтетики» задержали в Астане

    наркотики, синтетика
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками УБОП задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков в столице. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.  

    Полиция установила, что двое участников в возрасте 27 и 25 лет — основные организаторы группы, ответственные за поставку, финансирование и хранение наркотиков. Остальные участники группы — закладчики, которые распространяли «синтетику» в городе. 

    — В квартире у организатора группы обнаружено 330 свертков наркотических средств, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого — около 1 кг мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость), — сообщили в ДП.

    По факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Полиция Борьба с наркотиками Астана Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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