Группу наркодилеров задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе успешной спецоперации сотрудниками полиции задержаны два наркодилера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП полиции г. Нур-Султана.

Ранее судимые за тяжкие преступления, подозреваемые в возрасте 46 и 39-лет, пытались реализовать «гашиш» на территории столицы. В общей сложности у наркоторговцев изъято около 4 килограммов наркотического вещества.

По проспекту Женис полицейскими остановлена автомашина «Рено Дастер». В салоне авто, под передним сиденьем обнаружено три полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Также при обыске квартиры 39-летнего подозреваемого обнаружено два пакета и подготовленные для реализации свертки с гашишем. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 2 кг. 167 грамм.

Одновременно стражи порядка произвели обыск у 46-летнего подельника наркодилера. В ходе обыска кладовки, по месту жительства подозреваемого было обнаружено 2 полиэтиленовых пакета с наркотическом веществом. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства «гашиш» составил 1 кг. 715 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.4 УК РК. Задержанные водворены в ИВС, устанавливается канал поставки наркотических средств.

На территории столицы c 19 июля текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

С начала ОПМ сотрудниками полиции задержано 19 лиц, подозреваемых в хранении наркотических веществ. Зарегистрировано 74 преступления, из них раскрыто 51. Раскрыто 74 ранее совершенных преступлений, задержано 16 преступников, находящихся в розыске. Проверено более 2 тысяч подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено около 3 тысяч административных правонарушений, в том числе 289 фактов мелкого хулиганства, около 300 фактов нарушений тишины, 450 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Задержано около 127 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.







