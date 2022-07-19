19 Июля 2022 11:36

Группу людей на резиновых матрацах унесло в Каспийское море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Группу людей из шести человек, среди которых четверо детей, спасли сотрудники ДЧС Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

ЧП едва не произошло на побережье пляжа «Солдатский» 18 июля в Актау.

«В 20:46 в Актау, в 1 микрорайоне во время отдыха на надувных матрацах семью из шести человек унесло в море. В воде оказались двое взрослых 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения. Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Позже в ДЧС добавили, что они не могут утверждать, что это одна семья, потому что у детей разные фамилии. У двоих детей фамилия одинаковая, у остальных двух – другая.

Подобный случай уже был в Актау. Тогда шесть человек унесло в море на сапбордах.