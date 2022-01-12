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    10:55, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Группу лиц с похищенным оружием задержали в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержаны лица, у которых изъяты 3 единицы нарезного карабина и 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время беспорядков в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

    «На 12 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты 3 единицы нарезного карабина, 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм. Начато досудебное расследование», - сообщили в ведомстве.

    В Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль марки «Mersedes-Benz» в котором обнаружены и изъяты резиновая дубинка и свето-шумовая граната, которыми завладели протестующие в ходе нападения на акимат города. Начато досудебное расследование.

    В Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты 5 ружей, 110 патронов различного калибра и 3 магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина. Начато досудебное расследование.

    В городе Тараз обнаружены и изъяты автомат «Калашникова» и нарезная винтовка «ТОЗ 18». Также, около ТД «Sulpak» в коробке обнаружены 4 светозвуковых гранат без запалов. Проводится проверка.

    В Кызылординской области задержан гражданин, у которого изъято похищенное во время штурма полицейских зданий помповое ружье Форт-500. Начато досудебное расследование.


    Теги:
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