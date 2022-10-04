Группу квартирных воров задержали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изобличили группу квартирных воров в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии полицейскими Карасайского района совместно была задержана группа квартирных воров.

Задержанные дали признательные показания в совершенных преступлений. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Всего жертвами злоумышленников стали хозяева более 10 домов. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге. Задержанные ранее были неоднократно судимы.

В отношении подозреваемых зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.