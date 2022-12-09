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Группу квартирных воров задержали полицейские Алматинской области

9 Декабря 2022, 17:36
Группу квартирных воров задержали полицейские Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Грабители уже были неоднократно судимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«7 декабря задержали группу, которая промышляла квартирными кражами. Подозреваемые 1994, 1995 и 1986 годов рождения являются жителями Жамбылского района, которые ранее неоднократно были судимы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Илийского района по статье 188 части 3 УК РК (Кража). Проводятся следственные действия. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.


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