Группу квартирных воров обезвредили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали членов преступной группы, промышлявших длительное время кражами чужого имущества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В состав преступной группы входило трое сельчан из Жамбылского района, которым уже доказана причастность к совершению 40 краж из частных домовладений и квартир.

«Задержание подозреваемых произведено в селе Узынагаш. Оперативники действовали одновременно по трем адресам и все трое задержаны на дому. Один из подозреваемых ранее судим. Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции» - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Согласно материалам расследования группа действовала с начала этого года в селе Узынагаш и нескольких приближенных к райцентру населенных пунктах Кайназар, Аксенгер, Фабричный и т.д. Причиненный потерпевшим ущерб оценивается на общую сумму около 10 миллионов тенге.

«В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим кражам, имевшим место в регионе в текущем и прошлом году» - дополнили в полиции.