Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Группу квартирных воров обезвредили в Алматинской области

11 Мая 2019 11:48 244
Поделиться:
Группу квартирных воров обезвредили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали членов преступной группы, промышлявших длительное время кражами чужого имущества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

60 пьяных водителей выявили за неделю в Алматинской области
Кокшетауский полицейский спас жизнь парню с приступом эпилепсии Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские

В состав преступной группы входило трое сельчан из Жамбылского района, которым уже доказана причастность к совершению 40 краж из частных домовладений и квартир.

«Задержание подозреваемых произведено в селе Узынагаш. Оперативники действовали одновременно по трем адресам и все трое задержаны на дому. Один из подозреваемых ранее судим. Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции» - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Согласно материалам расследования группа действовала с начала этого года в селе Узынагаш и нескольких приближенных к райцентру населенных пунктах Кайназар, Аксенгер, Фабричный и т.д. Причиненный потерпевшим ущерб оценивается на общую сумму около 10 миллионов тенге.

«В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим кражам, имевшим место в регионе в текущем и прошлом году» - дополнили в полиции.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив