Группу интернет-мошенников задержали в двух городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день выявили свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет около 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации прокуратуры региона совместно с управлением криминальной полиции департамента полиции Нур-Султана задержали организаторов и членов преступной группы мошенников, в состав которой входило 7 человек.

«Задержанные разбираются в IT-технологиях и психологии. Группировку формировали три месяца. Роли каждого участника распределили. Организаторы были координаторами, давали указания поднимать лимиты на перевод и снимать денежные средства, добытые мошенническим путем. Другие члены группы подбирали «дропперов» – лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Преступники убеждали людей, что последствий от таких действий не будет.

Платежные карты передавали по отлаженной преступной цепочке другим участникам группировки по городам Казахстана для снятия денежных средств в банкоматах. Задержанных водворили в ИВС Нур-Султана и Петропавловска. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство», - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что более 270 жителей Нур-Султана пострадали от интернет-мошенников.





Фото: polisia.kz