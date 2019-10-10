Группу друзей Казахстана создали в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Европарламенте девятого созыва создали неформальную Группу друзей Казахстана. Ее презентация состоялась в среду вечером в Посольстве Казахстана в Бельгии, где был организован ужин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ.

Группу создали 10 евродепутатов из шести фракций Европейского парламента. По их заверению, состав этой группы расширится в ближайшее время.

Своими главными целями они называют развитие социальных и культурных отношений между ЕС и Казахстаном, а также содействие расширению торгово-экономических отношений.

«Группа дружбы, без сомнения, будет опираться на уже существующие прекрасные отношения между Европейским союзом и Казахстаном. Мы стремимся развивать социальные и культурные отношения, выступая в качестве неформальной платформы для диалога и сотрудничества», - сказал руководитель группы, депутат Европарламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Рышард Чарнецкий.

«Мы признаем важную роль Казахстана в регионе Центральной Азии. Мы признаем стратегическую роль страны как мостостроителя между Востоком и Западом и объединяющего Азию и Европу», - добавил евродепутат.

«Не упоминая подробно все многочисленные области, в которых мы должны работать вместе, позвольте упомянуть важную повестку дня, касающуюся взаимосвязанности. В этой области, которая включает в себя транспорт, энергетику и контакты между людьми, есть много аспектов, над которыми мы, как группа дружбы, можем работать вместе», - отметил Р. Чарнецкий.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла нашей страны в Бельгии Айгуль Куспан, Группа друзей Казахстана будет служить дополнительной площадкой для диалога и обмена мнениями между депутатами Европейского парламента и казахстанской стороной.

«Таким образом, Группа дружбы дополнит отличную работу, которая уже ведется в рамках официальных каналов отношений Казахстан-ЕС», - сказала в своем выступлении казахстанский дипломат.

Отметим, мероприятие в Посольстве Казахстана прошло в присутствии заместителя министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева и члена Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова, которые в тот день участвовали в заседании Берлинского Евразийского клуба.