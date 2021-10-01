Группу домушников осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд вынес приговор преступной группе, которая занималась грабежом квартир, домов и учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31-летний житель города совершил кражу строительных материалов со склада, в котором сам же работал. С двумя подельниками, 1990 г.р. и 1989 г.р., по предварительному сговору они незаконно проникли в контейнер, взломав дверь. После чего были арестованы. В ходе следствия сотрудниками полиции было установлено, что 32-летний мужчина весте с 31-летним подельником ограбил несколько частных домов и квартир, вскрывая окна и двери. Проникая в жилище, они похищали наличные деньги, ценные вещи и технику», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Приговором суда одному из членов преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, двум другим — 5 лет 6 месяцев.