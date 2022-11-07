КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Группу браконьеров задержали в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Кармакшинском районе полицейские остановили автомобиль УАЗ. В ходе проверки в багажнике автомобиля обнаружены туши диких животных, кроме того, изъяты прожектор и два охотничьих ружья 16-калибра. Задержаны трое.

По факту проводится досудебное расследование согласно части 1 статьи 337 «Незаконная охота, совершенная группой лиц» УК РК, назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

С 20 октября по 19 ноября на территории Кызылординской области проводится ОПМ «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических правонарушений.

В ходе рейдов за 17 дней выявлено 125 нарушений природоохранного законодательства. За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты в соответствии со статьей 382 КоАП РК зарегистрировано 89 фактов правонарушений, за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов ч. 1, 2, 3, 4 ст. 383 КоАП РК зафиксировано 26 фактов правонарушений, собраны материалы и составлены административные протоколы.

За незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку физическими и юридическими лицами оружия (ч. 1 ст. 482 КоАП РК) составлено 9 административных протоколов и направлено в суд.

За нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему (по ч. 1 ст. 484 КоАП РК) 5 административных протоколов.

Фото: polisia.kz