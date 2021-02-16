Группу браконьеров задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержана группа браконьеров, у которых изъяли пятнадцать тушек зайцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдового мероприятия в районе одного из населенных пунктов сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области обратили внимание на три внедорожника, следовавших по степной дороге. Два из них марки Chevrolet Niva, а один – Mitsubishi Pajero. Такой «караван» в отдаленной местности вызвал у полицейских подозрение, и они задержали данные транспортные средства. В них находились одиннадцать мужчин в возрасте от 29 до 48 лет. Все они оказались жителями Туркестанской области.

В ходе осмотра автомобилей правоохранители обнаружили пятнадцать тушек зайца, четыре охотничьих ружья, патроны, две рации и две шкуры зайцев. Возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК «Незаконная охота». Ведется расследование.

