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    10:30, 18 Март 2021 | GMT +6

    Группу барымтачей задержали в ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицией задержана группа скотокрадов, занимавшаяся кражами на сопредельных с соседней областью районах Западно-Казахстанской области, а также в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На брифинге в областном департаменте полиции развеяли слухи о неуловимости барымтачей и бездеятельности сотрудников. Отличительной особенностью преступников являлось то, что они отстреливали на пастбищах домашний скот, который пасся без присмотра и забирали только мясо, оставляя на месте убоя голову и внутренности. В полиции отметили, что информация о том, что неизвестные занимаются отстрелом скота с вольного выпаса, в основном лошадей, начала поступать с конца прошлого года.

    На сегодня потерпевшими проходят трое жителей Атырауской области и несколько из ЗКО. Сотрудниками полиции при выездах на место были обнаружены шкуры, головы и внутренности убитых животных. Для задержания скотокрадов была проведена тщательная и кропотливая оперативная разработка, так как отследить только мясо было очень сложно. Она позволила установить преступников и собрать необходимую доказательную базу.

    Сейчас проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, а также отрабатываются каналы сбыта похищенного мяса.

    «В области отмечается динамика снижения краж скота. Их количество в прошлом году снижено на 16%. Задержано 170 скотокрадов и пресечена деятельность 27 преступных групп. За два месяца текущего года зарегистрировано 38 случаев скотокрадства, что почти в половину меньше чем в прошлом. Но по-прежнему бесконтрольный выпаса скота остается актуальной проблемой. В прошлом году почти 80% краж скота были совершены с вольного выпаса. 142 сообщения о кражах не подтвердились, бесхозный скот мигрировал с одного пастбища на другое. Всего же полицией возвращено владельцам 69,4% краденого скота», – сообщил начальник управления криминальной полиции Ерлан Арыстанов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
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