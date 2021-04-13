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    20:49, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет в трех городах: Казахстан сыграет в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет в трех городах. Казахстан сыграет в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Изменён формат «Кубка Дэвиса». Теперь финальный розыгрыш пройдет в трех странах. Казахстан выступит в Мадриде: команда попала в группу «В» с Канадой и Швецией. Также матчи турнира примут Турин (Италия) и Инсбрук (Австрия)», - сообщили в федерации.

    Первоначально розыгрыш должен был состояться с 25 ноября по 5 декабря прошлого года в столице Испании на покрытии «хард».

    В Мадриде помимо встреч группы «В» также состоятся матчи группы «А», где выступят сборные Испании, России и Эквадора, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальные и финальные встречи.

    Инсбрук примет игры групп «C» и «F», а Турин – матчи групп «D» и «Е». В обоих городах также состоятся по одному четвертьфиналу турнира.


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