НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет в трех городах. Казахстан сыграет в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Изменён формат «Кубка Дэвиса». Теперь финальный розыгрыш пройдет в трех странах. Казахстан выступит в Мадриде: команда попала в группу «В» с Канадой и Швецией. Также матчи турнира примут Турин (Италия) и Инсбрук (Австрия)», - сообщили в федерации.

Первоначально розыгрыш должен был состояться с 25 ноября по 5 декабря прошлого года в столице Испании на покрытии «хард».

В Мадриде помимо встреч группы «В» также состоятся матчи группы «А», где выступят сборные Испании, России и Эквадора, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальные и финальные встречи.

Инсбрук примет игры групп «C» и «F», а Турин – матчи групп «D» и «Е». В обоих городах также состоятся по одному четвертьфиналу турнира.