Групповое изнасилование в Костанае: выяснены новые обстоятельства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов рассказал о новых обстоятельствах дела о групповом изнасиловании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, 19 апреля 2018 года 22-летняя женщина из села Екидин написала заявление в полицию. Затем обратилась к известному юристу Айман Омаровой, что ее изнасиловали 14 мужчин и она забеременела.

По факту сотрудниками полиции Костаная было начато досудебное расследование. Была сделана судебно-генетическая экспертиза. Она показала отрицательные результаты в отношении подозреваемых.

«С целью установления отцовства были проверены все мужчины из села Екидин и соседнего села. Всего 40 человек. Во время допроса родственник пострадавшей признался, что вступил с ней в половую связь. Это было по ее согласию», - сказал Бекет Аймагамбетов .

Таким образом, был определен отец ребенка. А родственники 14 мужчин, обвиняемых в изнасиловании, хотят подать на нее встречный иск.

Напомним, ранее историю девушки рассказала казахстанский адвокат Айман Умарова. Из письма девушки адвокату, летом 2017 года жительницу села Екидин города Аркалыка изнасиловали 14 парней. Заявление в ДВД города Аркалыка девушка написала лишь в апреле 2018 года. Причиной того, что девушка, спустя только 6-7 месяцев, после произошедших событий подала заявление в полицию, стали, с ее слов, стыд и боязнь рассказать родителям обо всем пережитом ужасе. 6 сентября 2019 года А. Умарова подняла этот вопрос на заседании Национального совета общественного доверия.





Позже стало известно о том, что по указанию прокуратуры Костанайской области возобновлено расследование уголовного дела по групповому изнасилованию.