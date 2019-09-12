Групповое изнасилование в Аркалыке: проходящие по делу мужчины намерены судиться с потерпевшей

«В рамках уголовного дела сотрудники полиции провели необходимые следственные действия, назначили ряд экспертиз, получены были ответы на них в виде заключения от экспертов. Эти 13 человек не признаны отцами родившегося у пострадавшей ребёнка, это показали результаты ДНК-теста. И другие экспертизы прямо не указывают на то, что эти 13 человек в отношении девушки совершили изнасилование,- говорит Б. Амиров. —При вышеуказанных обстоятельствах я написал ряд ходатайств с требованием о прекращении уголовного дела. Все мои ходатайства были удовлетворены, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления».





Защита потерпевшей стороны, по словам Амирова, не успокоились с принятым решением и они обратились в Администрацию Президента. И как результат - возобновление уголовного дела.





«Но я не понимаю, почему полиция идёт на поводу у потерпевшей. Ведь есть доказательства того, что эти ребята не причастны к изнасилованию. Если поступила жалоба со стороны потерпевшей, то прокуратура Костанайской области и Генпрокуратура должны были дать письменный ответ, что в деле не усматривается состава преступления в отношении таких-то лиц. И на сегодняшний день не было бы такого ажиотажа. Поэтому мы сегодня здесь с родителями ребят собрались, чтобы рассказать, что факта изнасилования не было, просто потерпевшая должна указать на то лицо, от кого родила ребёнка. А потом пусть правоохранительные органы устанавливают, был ли там факт изнасилования»,- считает Б.Амиров.





На сегодняшний день дело возобновлено, возобновлены и допросы подозреваемых. Кроме этого, им назначена повторная экспертиза на предмет установления ДНК.





«Мои подопечные имеют право обратиться в суд с заявлением о клевете. Они должны перед обществом реабилитироваться, что они нормальные законопослушные граждане»,- сообщил о решении своих подопечных адвокат Бектас Амиров.





К слову, личность 14 мужчины, который якобы также участвовал в групповом изнасиловании, правоохранительные органы пока не установили.





Напомним , ранее историю девушки рассказала казахстанский адвокат Айман Умарова. Из письма девушки адвокату, летом 2017 года жительницу села Екидин города Аркалыка изнасиловали 14 парней. Заявление в ДВД города Аркалыка девушка написала лишь в апреле 2018 года. Причиной того, что девушка спустя только 6-7 месяцев после произошедших событий подала заявление в полицию, стали, с ее слов, стыд и боязнь рассказать родителям обо всем пережитом ужасе. 6 сентября 2019 года А.Умарова подняла этот вопрос на заседании Национального совета общественного доверия.



