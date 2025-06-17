Групповое избиение подростка в Семее: двух матерей лишили родительских прав

Суд в области Абай лишил родительских прав двух женщин — матерей девочек-подростков, причастных к нападению. Ещё одному отцу ограничили права из-за систематического алкоголизма и бездействия в воспитании.

- Решения приняты в интересах несовершеннолетних, для обеспечения безопасных условий жизни и развития, — сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних.

Всего в апреле и мае суд рассмотрел три гражданских дела, поданных комиссией по делам несовершеннолетних при акимате Семея.

Из шести родителей трое пытались обжаловать решение комиссии, остальные предстали перед судом. В итоге:

одна мать полностью лишена родительских прав;

вторая — частично, её бывшему супругу права оставили, но ограничили — он не участвовал в воспитании и злоупотреблял спиртным;

по третьему делу разбирательство передано в другой регион — по заявлению обеих сторон.

- В материалах фигурируют неоднократные правонарушения, постановка на учёт в полиции и наркодиспансере, отсутствие заботы о детях. Это не просто ошибка — это образ жизни, — подчеркнули в суде.

Все несовершеннолетние девочки, участвовавшие в избиении, находятся под защитой органов опеки. Родители обязаны выплачивать алименты и госпошлину.

Напомним, нападение произошло в феврале.

Видео, на котором группа подростков избивает мальчика, вызвало волну возмущения. Уголовное дело было возбуждено 24 февраля.

Позже стало известно, что троих участников инцидента собираются направить в спецшколу, но суд отказал.

После случая избиения шестиклассника директора школы №9 освободили от должности.

Тем временем пострадавший мальчик нашёл поддержку - казахстанцы купили в Семее квартиру для его семьи.

Судебная система подчёркивает: при любых семейных спорах и кризисных ситуациях приоритетом остаются интересы ребёнка.