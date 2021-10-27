15:55, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Групповая драка в Шу: двое скончались, один госпитализирован
ШУ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате драки в Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
23 октября примерно в 21.00 часов в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Шусской городской больницы.По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний житель местный житель. В отношении 34-летнего соучастника принимаются меры к установлению места нахождения.
По факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК РК. Ведется следствие, назначен ряд судебных экспертиз. Согласно статьи 201 УПК РК, иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.