Групповая драка в Шу: двое скончались, один госпитализирован

ШУ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате драки в Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 октября примерно в 21.00 часов в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Шусской городской больницы.

По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний житель местный житель. В отношении 34-летнего соучастника принимаются меры к установлению места нахождения.