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    15:55, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Групповая драка в Шу: двое скончались, один госпитализирован

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    ШУ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате драки в Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 октября примерно в 21.00 часов в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Шусской городской больницы.

    По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний житель местный житель. В отношении 34-летнего соучастника принимаются меры к установлению места нахождения.


    По факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК РК. Ведется следствие, назначен ряд судебных экспертиз. Согласно статьи 201 УПК РК, иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Жамбылская область Видео Происшествия
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