Групповая драка в бассейновом комплексе в Атырау: двое пострадавших в больнице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Групповая драка произошла в бассейновом комплексе в Атырау. Двое пострадавших оказались с различными равнениями и травмами в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в отдел полиции №2 поступило сообщение о драке между неизвестными в бассейновом комплексе «Саванна», расположенном в микрорайоне Жулдыз.

В ходе проверки сообщения было установлено, что подросток, 2007 г.р., пожаловался одному из спасателей, что некий мужчина его «трогал», это и стало причиной драки между спасателями и посетителями бассейна.

Двое молодых людей, 2001 и 2005 годов рождения, были доставлены в областную больницу с различными травмами.

Подозреваемые, 1993, 1994 и 1995 годов рождения, находятся под следствием по статье 293 УК РК «Хулиганство». Проводится расследование всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось об избиении девушки охранниками рестобара в Атырау.