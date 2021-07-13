Групповая драка произошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центром оперативного управления зафиксирована групповая драка в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В 05:15 в объектив видеокамер ЦОУ ДП попала драка перед ночным клубом «BaoBao» по проспекту Кабанбай батыра. В ходе выезда на место события патрульными полицейскими все участники были задержаны и доставлены в полицию района Есиль. Установлено, что между молодыми людьми возник словесный конфликт, переросший в драку. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей общественного порядка возбуждено административное производство по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)», - рассказали в полиции.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство), проводится расследование.

Кроме того, за нарушение карантинного режима владелец заведения привлечен к административной ответственности по статье 425 КРКобАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).



