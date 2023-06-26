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Групповая драка произошла в Экибастузе

Автор:  
Антон Гагарин
26 Июня 2023, 15:26
Групповая драка произошла в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе произошла групповая драка, все участники инцидента установлены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 03:11 25 июня в полицию города Экибастуза поступил вызов о драке группы лиц. На данный момент все участники установлены», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК Республики Казахстан «Хулиганство», по результатам которого будет дана правовая оценка действий всех участников инцидента.

«Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», - уточнили в пресс-службе.


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