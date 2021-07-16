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    16:45, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Групповая драка произошла на одной из центральных улиц столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одной из центральных улиц столицы произошла драка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    15 июля в 16:36 часов в дежурную часть управления полиции Есильского района поступило сообщение о том, что на мосту по проспекту Қабанбай батыра идет групповая драка.

    Сотрудниками полка патрульной полиции, выехавшими на место происшествия, все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию. Основными зачинщиками драки оказались мужчины в возрасте 32, 29 и 25 лет.

    Установлено, что молодые люди не поделили дорогу на парковочной стоянке торгово-развлекательного центра «Азия парк». Конфликт перерос в драку на мосту.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится следствие. Участникам конфликта грозит наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП либо до пяти лет лишения свободы.

    Кроме того, за «умышленное создание препятствий для движения транспортных средств» нарушители дорожного движения были привлечены к административной ответственности по статье 614 КРКобАП.

    В департаменте полиции г. Нур-Султана предупредили автовладельцев не нарушать общественный порядок и не допускать агрессивных действий на дорогах. «Водителям необходимо быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения и соблюдать вежливость по отношению к участникам движения» - отметили в полиции.



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