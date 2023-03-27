Группировки спасателей отправляют в паводкоопасные районы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные дни первая группировка спасателей выехала в район им. Г. Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурата Кангужинова, в район для проведения противопаводковых мероприятий отправили 23 человека, высокопроходимую технику и плавсредства.





«Ежегодно мы направляем группировки сил и средств в наиболее паводкоопасные районы области. В целом созданы девять группировок. По развитию паводковой ситуации направим их далее в Тимирязевский и Айыртауский районы. На 27 марта в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова запланировали взрывные работы, очистку русел рек. Группировка будет контролировать вывоз снега и откачку талых вод», - проинформировал Мурат Кангужинов.





По информации пресс-службы департамента, на утро понедельника по области подтоплений домов в селах не зарегистрировали.

Ранее сообщалось, что объем талого стока в Сергеевское водохранилище увеличивается в СКО.



