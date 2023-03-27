Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Группировки спасателей отправляют в паводкоопасные районы СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Марта 2023, 14:11
Группировки спасателей отправляют в паводкоопасные районы СКО Фото: пресс-служба ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные дни первая группировка спасателей выехала в район им. Г. Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурата Кангужинова, в район для проведения противопаводковых мероприятий отправили 23 человека, высокопроходимую технику и плавсредства.

photo

«Ежегодно мы направляем группировки сил и средств в наиболее паводкоопасные районы области. В целом созданы девять группировок. По развитию паводковой ситуации направим их далее в Тимирязевский и Айыртауский районы. На 27 марта в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова запланировали взрывные работы, очистку русел рек. Группировка будет контролировать вывоз снега и откачку талых вод», - проинформировал Мурат Кангужинов.

photo

По информации пресс-службы департамента, на утро понедельника по области подтоплений домов в селах не зарегистрировали.

Ранее сообщалось, что объем талого стока в Сергеевское водохранилище увеличивается в СКО.

photo

photo



Северо-Казахстанская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды