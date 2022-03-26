Группе жителей региона вручили госнаграды в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил государственные награды группе жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона поздравил известного писателя, искусствоведа Илью Жаканова, которому недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Он отметил неоценимый вклад деятеля культуры в развитие духовной сферы области и культуры страны.



Затем, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, глава региона вручил высокие награды группе атырауцев.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность Орденом «Құрмет» были награждены старший тренер по вольной борьбе центра подготовки олимпийского резерва областного управления физической культуры и спорта Айдос Лекеров, инструктор школы высшего спортивного мастерства Дастан Карасаев, общественный активист из Жылыойского района Дайрабай Елдесбаев.

Медалью «Шапағат» были награждены заведующий молодежным сектором по Атыруской области Духовного управления мусульман Казахстана Даурен Арапбеков, директор ТОО «SolarА.kz» Асель Жолмуханова, президент ОО «Федерация вольной, греко-римской и женской борьбы» Нурлан Усеев, учредитель общественного фонда «Жүректен жүрекке» Айгерим Доскалиева.



Благодарностью Президента был отмечен акционер завода «Брандо» Махмуд Миралиев, который помимо успешной деятельности и весомых достижений в предпринимательстве уделяет особое внимание социальной сфере, оказывая материальную поддержку нуждающимся семьям, занимаясь благотворительностью.

«Как известно, начало года ознаменовалось для страны сложными событиями. Общественность Атырау в час испытаний проявила единство и сплоченность, отстояв нашу священную независимость. Сейчас проводится системная работа по повышению благосостояния населения и улучшению качества жизни.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании выдвинул важные инициативы, открывающие путь к созданию Нового Казахстана. Все это направлено на активизацию политических реформ в стране и развитие государства. Вообще, развитие, процветание государства основывается на единстве страны, на упорном труде наших граждан и их патриотизме», - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов, поздравляя награжденных.