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Группа журналистов отмечена благодарностью Елбасы

13 Декабря 2019 13:13
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Группа журналистов отмечена благодарностью Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня независимости группа журналистов отмечена благодарностью Первого Президента РК - Елбасы. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В преддверии Дня независимости группа журналистов отмечена благодарностью Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. От чистого сердца поздравляем наших коллег!» - написал Айдос Укибай.

В числе награжденных корреспондент Агентства «Хабар» Дархан Әбдіуақит, корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер, технический директор НАО «ТРК Президента РК» Қайрат Мақажанов, корреспондент телеканала «Қазақстан» Әсима Бұхарбаева, руководитель техническо-производственной службы «Назарбаев центр» НАО «ТРК Президента РК» Ернар Ибрагимов, генеральный директор медиа-холдинга ТОО «Алаш Медиа Групп» Батыр Қазыбаев.

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Ключевые слова: СМИ, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Серик Сабеков

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