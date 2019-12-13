Группа журналистов отмечена благодарностью Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня независимости группа журналистов отмечена благодарностью Первого Президента РК - Елбасы. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В преддверии Дня независимости группа журналистов отмечена благодарностью Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. От чистого сердца поздравляем наших коллег!» - написал Айдос Укибай.
В числе награжденных корреспондент Агентства «Хабар» Дархан Әбдіуақит, корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер, технический директор НАО «ТРК Президента РК» Қайрат Мақажанов, корреспондент телеканала «Қазақстан» Әсима Бұхарбаева, руководитель техническо-производственной службы «Назарбаев центр» НАО «ТРК Президента РК» Ернар Ибрагимов, генеральный директор медиа-холдинга ТОО «Алаш Медиа Групп» Батыр Қазыбаев.
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