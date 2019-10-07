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Группа ведущих врачей страны прибыла в Атыраускую область

7 Октября 2019 14:21
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Группа ведущих врачей страны прибыла в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор Национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева. В общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров – это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана», - рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева.


С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень. Проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог -реаниматолог из ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области.


Как подчеркнула М. Аймурзиева, областной перинатальный центр также будет усилен, выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны.

Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца положили в холодильную камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный.


Накануне министр сделал заявление по поводу смерти младенца.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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