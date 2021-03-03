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    23:40, 02 Март 2021 | GMT +6

    Группа «Ұлытау» стала победителем международного конкурса в США

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Этно-рок-группа «Ұлытау» в очередной раз одержала победу на международной арене. Об этом в ходе брифинга на площадке РСК сообщил продюсер группы «Ұлытау» Кыдырали Болманов, а также участники группы Серик Сансызбаев, Асель Исаева, Максим Кичигин, Рустем Баекеев, Жанболат Адилов, Али Ибрагимов, передает МИА «Казинформ».

    Группа под руководством продюсера и певца Кыдырали Болманова победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. Группа принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы «Жумыр кылыш».

    В конкурсе принимали участие тысячи музыкантов с 83 стран мира по 13 музыкальным направлениям.

    Кыдырали Болманов отметил, что именно единство и сплоченность казахстанского народа позволили занять первое место, и выразил благодарность горожанам за поддержку.

    «Когда включился весь Казахстан, мы с отрывом вышли вперед», - отметил Кыдырали Болманов. Также спикеры рассказали, что в онлайн-формате сложнее проводить репетиции и участвовать в подобных мероприятия.

    DJOOKY Music Awards – это крупнейший музыкальный онлайн-проект в мире. Цель конкурса - демократизировать музыкальную индустрию, используя возможности сети для определения и продвижения мировых талантов.

    Отметим, что итоги конкурса подводили в комбинированном формате: 50% - голосование телезрителей, 50% - решение американского продюсера Брайана Малуфа. Победители конкурса получили право на запись произведения в музыкальном центре Capital Studios (США, ЛА) с известным американским продюсером Брайаном Малуфом.



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