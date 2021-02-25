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    14:23, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Группа столичных мошенников обманула на 24 млн тенге жителей Жезказгана

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Жезказганские полицейские пресекли деятельность группы мошенников из Нур-Султана, нанесших ущерб на 24 миллиона тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    С конца прошлого года и начала текущего в УП города Жезказгана Карагандинской области буквально ежедневно стали поступать заявления от жителей города, ставших жертвой мошеннических действий неких лиц.
    Выяснилось, трое жителей Нур-Султана, представляясь представителями одной из столичных фирм, через Интернет предлагали приобрести по приемлемым ценам юрты и снегоходы. При этом за поставку товаров требовали предварительную оплату. И немалое количество граждан попало на уловку проходимцев, перечисляя на их счета от 300 тысяч до 800 тысяч тенге. Всего в УП города Жезказгана на сегодня зарегистрировано 80 подобных фактов. Общий ущерб, который нанесли злоумышленники, составляет приблизительно 24 миллиона тенге. Было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».
    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – троих мужчин в возрасте от 26 до 28 лет. Они дали признательные показания. Суд в отношении аферистов выбрал меру пресечения в виде ареста. Ведется расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Карагандинская область
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