Группа резервистов прочтет казахстанским школьникам лекции в рамках Года волонтера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативная группа участников Президентского молодежного кадрового резерва планирует объехать школы Казахстана в рамках Года волонтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вошедший в Президентский кадровый резерв заместитель генерального директора РГП «Госэкспертиза» при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК Талант Омарбеков рассказал, что в рамках Года волонтера группа резервистов прочтет лекции для учащихся.

«Президентский молодежный кадровый резерв – это не только проект, а возможность для всех молодых людей проявить, показать себя, реализовать идеи и планы. Отбор в резерв проходил прозрачно и честно. В Президентском кадровом резерве состоят очень много молодых, реализовавших и нашедших себя в своей отрасли. По инициативе Президента этот год объявлен Годом волонтера. Со своей стороны мы должны оправдать доверие Президента. С этой целью мы планируем объехать школы всех городов Казахстана», - рассказал корреспонденту Талант Омарбеков.

Он отметил, что выезд планируется начать с города Семей в честь юбилея великого мыслителя Абая.

«Резервисты со всех уголков Казахстана планируют прочитать лекции о том, какую профессию лучше выбрать, куда пойти учиться, какие специальности приоритетные. Мы планируем нашу волонтерскую деятельность начать с города Семей в честь 175-летия Абая. Город был признан историческим культурным центром. Мы планируем выехать в марте, сейчас ведем переговоры, создаем инициативную группу из резервистов. В перспективе мы хотим, чтобы данное мероприятие носило не разовый характер, а проводилось на постоянной основе», - сказал Т. Омарбеков.

«Еще до определения резерва я был переведен на должность заместителя генерального директора. В сфере экспертизы я работаю 12 лет. Это своего рода поэтапный рост - начал свою работу в качестве специалиста. Дальше будет видно. Цель резерва заключается не в том, чтобы просто назначить человека, он должен реализовать конкретные идеи и показать себя», - отметил Талант Омарбеков.