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    Группа нелегалов добывала ферулу в Туркестанской области

    24 Мая 2022, 01:02

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Группа нелегальных иностранцев собирала сок лекарственной травы в степи в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «Стражи порядка Арысского района обнаружили 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы «кеурек» (ферулы), произрастающей в степной местности. Нелегальных иностранцев задержали в степи, где они устроили палатки и выкапывали лекарственную ферулу», - сообщили в ДП Туркестанской области.

    Нарушителей привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения» и выдворили за пределы страны.

    В отношении же работодателя, гражданина Казахстана, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК» и наложили штраф.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Регионы Общество мигранты
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