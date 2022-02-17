Группа народного контроля в Жанаозене проверяет кандидатов на трудоустройство

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозен продолжается работа комиссии по вопросам занятости населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссия была создана 8 февраля текущего года в соответствии с поручением акима Мангистауской области. В ближайшее время в центре занятости предполагается принять на работу 150 очередников по 5 категориям на основе действующего алгоритма и трудоустроить на 150 вновь создаваемых рабочих мест в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» население, относящееся к социально уязвимым слоям населения.

В соответствии с программой «Жұмыс жасаймын» Жанаозенского городского отдела занятости субъектами малого и среднего бизнеса с марта текущего года будет создано дополнительно 50 рабочих мест. С этой целью члены областной комиссии посетили ТОО «Korkem alem», «Узень склад», «Asemade» и рассмотрели возможности создания новых рабочих мест.

14 февраля из числа безработных граждан была создана группа народного контроля, которая сама определит из социально уязвимых слоев населения нуждающихся в трудоустройстве кандидатов.

На сегодня сформирован список из 193 жителей, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Группа народного контроля проинспектировала финансово-материальное положение 78 кандидатов на трудоустройство. В ближайшее время будет изучено социальное положение оставшихся в списке безработных.