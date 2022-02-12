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Группа народного контроля создана при комиссии по трудоустройству в Жанаозене
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа во главе с первым заместителем акима Мангистауской области Абзалом Мендибаевым провела переговоры с инициативной группой от безработных граждан и представила план по трем направлениям решения проблемы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В результате переговоров между двумя сторонами планируется:
- принять на работу на основе действующего алгоритма 150 граждан, стоящих в очереди в городском центре занятости по 5 категориям;
- трудоустроить на 150 рабочих мест в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» жителей, относящихся к социально уязвимым слоям населения. С этой целью была создана группа Народного контроля. Граждане будут сами определять кандидатов на трудоустройство.
По программе «Жұмыс жасаймын» отдела занятости г. Жанаозен с марта текущего года субъектами малого и среднего бизнеса будет создано дополнительно 50 рабочих мест.
По итогам переговоров между двумя сторонами будет трудоустроено 350 человек. Работа в этом направлении будет продолжена.
Напомним, в соответствии с поручением акима Мангистауской области, с 8 февраля под председательством первого заместителя акима Мангистауской области А. Мендибаева в городе Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам занятости населения.
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