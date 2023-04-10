Группа наркодилеров и сбытчиков из 12 человек орудовала в трех городах Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Акмолинской области и Агентством финмониторинга в ходе длительной разработки с проведением комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресекли деятельность организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В минувшие выходные специально созданные следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения одновременно на территории городов Астана, Караганда и Кокшетау задержали участников данного криминального бизнеса.

Оперативниками были установлены 12 человек, занимавшиеся распространением наркотиков путем закладок на территории городов Астана, Кокшетау и Караганда посредством трех интернет-магазинов, действующих на площадке в приложении «Telegram».

«В их числе организатор, оператор, бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, а также 7 закладчиков («фасовщики», «складмены», «кладмены»). В результате проведенных обысков по 12 адресам обнаружено и изъято более 3 кг гашиша, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазинам», - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.

По данным полиции, в числе задержанных закладчиков оказалась 17-летняя жительница города Кокшетау. Кроме того, оперативниками была задержана 42-летняя мать одной из закладчиц, которая также имеет причастность к криминальному бизнесу группы.

«На данный момент водворены в ИВС 10 участников преступной группы. В отношении двух лиц применена мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств». Данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы», – добавил Аскар Мухаметкалиев.