Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Группа мошенников обманула на 120 тысяч долларов жителя Астаны

26 Декабря 2022, 18:50
Группа мошенников обманула на 120 тысяч долларов жителя Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Мошенники, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонив предпринимателю из Астаны и представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов США. Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговоренному условию передачи денег. По приезду в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что последний сообщил, что никаких денег он у него не занимал», - рассказали в полиции.

Подозреваемые лица водворены в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим ранее совершенным подобным преступлениям.

Лиц ставшими жертвами аналогичного обмана просят обращаться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Группа аферистов оформляла кредиты на жителей Темиртау
Теги:
Читайте также
Работник завода в Таразе сгорел заживо в печи: полиция изъяла видеозапись с камер
Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск
Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал
Задержаны трое совершивших разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане
Количество уголовных правонарушений в социально-бытовой сфере сокращается в Казахстане
Завершено расследование дела Кайрата Боранбаева по хищениям в нацкомпании Qazaq Gaz
Аферист под предлогом трудоустройства выманивал деньги у жителей Темиртау
Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
3 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
4 Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области
5 В Алматы почтили память легендарного Кара майора

Лента новостей