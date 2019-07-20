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Группа «Morandi» из Румынии выступит на праздновании 299-летия Павлодара

20 Июля 2019 21:35 228
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Группа «Morandi» из Румынии выступит на праздновании 299-летия Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В честь Дня города в Павлодаре пенсионеров возят бесплатно, а в вечером устроят лазерное шоу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь празднования Дня города бизнесмены выступили с инициативой проведения акций и скидок, а сеть быстрого питания провела конкурс по скоростному поеданию хот-догов, победитель которого получил месячный абонемент на питание.
Весь день сегодня также в честь Дня города павлодарские пенсионеры ездят в общественном транспорте бесплатно.
Сегодня аким Павлодара Кайрат Нукенов вручает документы о присвоении звания «Почётный гражданин города Павлодара» пяти горожанам, внёсшим вклад в развитие родного города: Алигужинову Серику Карабатыровичу, Балкибаеву Багдату Биляловичу, Бектурову Габбасу Хамзиевичу, Пархоменко Зинаиде Ахмедовне и Хамзину Амангельды Шапиевичу.

Празднование Дня города, по информации акимата Павлодара, закончится красочным лазерным шоу, выступлением казахстанской группы «Формат» и зарубежной эстрадной группы «Morandi».

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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