Группа лиц совершила рейдерский захват ряда компаний на сумму свыше 18 млрд тенге
14 июля текущего года в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.
С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.
«Призываем предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения», - говорится в публикации пресс-службы.