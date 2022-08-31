Группа лиц совершила рейдерский захват ряда компаний на сумму свыше 18 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АФМ проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мниторингу.

14 июля текущего года в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.

С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.

«Призываем предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения», - говорится в публикации пресс-службы.