Группа лиц пыталась незаконно вывезти соколов-балобанов из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержанна группа лиц, пытавшаяся незаконно вывезти девять краснокнижных соколов-балобанов в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На участке пограничного отделения «Бесагаш» благодаря бдительности пограничников была задержана группа неизвестных лиц, которые незаконно пытались вывезти девять краснокнижных соколов-балобанов из Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики», - сообщили в департаменте Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области.

По данному факту компетентными органами начато досудебное расследование.