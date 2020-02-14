Группа квартирных воров задержана в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские задержали преступную группу, совершившую несколько квартирных краж, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

Преступная группа начала свою деятельность 3 февраля 2020 года. В отделение полиции «Солтүстік» обратился потерпевший и сообщил о краже 30 тыс. тенге из его квартиры. Также в этот день была совершена кража ноутбука еще из одной квартиры.

«4 февраля в одной из квартир в северной части города была совершена кража золотых изделий и 300 тыс. тенге. Полицейские тщательно провели расследование. Преступная группа все время использовала один и тот же метод проникновения в квартиры путем взлома замка. Кроме того, преступники хранили краденое в автомобиле марки Mersedes. Полицейские через камеры видеонаблюдения определили номер автомобиля. В автомобиле были обнаружены приспособления для взлома замков и краденые золотые изделия», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Беженарь.

По данному факту задержано пять подозреваемых в возрасте от 26 до 35 лет. Трое из них ранее судимые. Идет следствие.



