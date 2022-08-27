27 Августа 2022 18:02

Группа квартирных воров задержана в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала подозреваемых в участии в группе, занимающейся квартирными кражами в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с ОКП УП Карасайского района была задержана группа квартирных воров.

«В настоящее время задержанные дали признательные показания в отношении шести краж. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности и были судимы», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

В отношении подозреваемых зарегистрировано в ЕРДР уголовное дело по части третьей статьи 188 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия.

Фото: polisia.kz











