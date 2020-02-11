Группа «Коркыт» планирует побить рекорд, исполнив non-stop 75 произведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа традиционной музыки «Коркыт» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан планирует войти в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС), исполнив 75 произведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Государственной академической филармонии акимата Нур-Султана, акция проводится в целях пропаганды национального искусства и в преддверии 750-летнего юбилея Золотой Орды.

Музыканты будут играть 17 февраля в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр».

«Художественный руководитель группы «Коркыт», деятель культуры Шолпан Корганбек уверена в том, что такой концерт достоин Казахстанского информационно-энциклопедического справочника: впервые в Казахстане музыканты без пауз в режиме non-stop исполнят такое большое количество музыкальных сочинений наизусть. Тем более, само издание ориентировано в том числе и на передачу знаний об истории и культуре Казахстана потомкам», - рассказали в филармонии.

В группе «Коркыт» собрались музыканты-единомышленники, играющие на всех казахских народных инструментах (кобыз, кыл-кобыз, наркобыз, домбра, сырнай, мюйиз-сырнай, шанкобыз, жетыген, шертер, дауылпаз, саз сырнай, бас-домбра, сыбызгы, су агаш, токылдак и другие). Уникальность коллектива заключается в том, что каждый его артист владеет не одним, а несколькими инструментами.

«Горячее желание привлечь молодежь к традиционному музыкальному искусству приводит артистов к постоянным поискам своего индивидуального музыкального стиля. Основу репертуара группы составляют жанры казахского фольклора – кюи, терме и жыр в авторской обработке Шолпан Корганбек. Благодаря искусной аранжировке народная музыка звучит по-новому, максимально раскрывая заложенные в ней образы и красоту. Группу «Коркыт» отличает стремление неустанно повышать свое мастерство – все его участники являются победителями престижных республиканских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей», - отметили в организации.

Коллективное творчество группы отмечалось на II Межрегиональном фольклорно-этнографическом фестивале «Ғасырлар үні».