Группа компаний Air Astana восстанавливает маршрутную сеть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа компаний Air Astana предпринимает все усилия по перевозке пассажиров как в Казахстан, так и из Казахстана за рубеж. Группа компаний продолжает поэтапное восстановление маршрутной сети из Нур-Султана. Рейсы из/в Алматы приостановлены до открытия аэропорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

В период с 7 по 9 января группа компаний Air Astana выполнила 39 международных рейсов из/в Казахстан и было перевезено 4 656 пассажиров. Со вчерашнего дня авиакомпания Air Astana восстановила круглосуточную работу call-centre по номеру: +7 7272 444477. Из-за большого наплыва звонков в call-centre авиакомпания просит обращаться только тех пассажиров, чьи вылеты планируются в ближайшее время. Кроме того пассажиры получают на свои мобильные номера уведомления о времени вылета.

Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения. Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно будет сдать или обменять без штрафов.