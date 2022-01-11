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    19:14, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Группа компаний Air Astana восстанавливает маршрутную сеть

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа компаний Air Astana предпринимает все усилия по перевозке пассажиров как в Казахстан, так и из Казахстана за рубеж. Группа компаний продолжает поэтапное восстановление маршрутной сети из Нур-Султана. Рейсы из/в Алматы приостановлены до открытия аэропорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

    В период с 7 по 9 января группа компаний Air Astana выполнила 39 международных рейсов из/в Казахстан и было перевезено 4 656 пассажиров. Со вчерашнего дня авиакомпания Air Astana восстановила круглосуточную работу call-centre по номеру: +7 7272 444477. Из-за большого наплыва звонков в call-centre авиакомпания просит обращаться только тех пассажиров, чьи вылеты планируются в ближайшее время. Кроме того пассажиры получают на свои мобильные номера уведомления о времени вылета.

    Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения. Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно будет сдать или обменять без штрафов.


    Теги:
    Транспорт ЧП-2022
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