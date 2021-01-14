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Группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань для расследования происхождения COVID-19
14 Января 2021 11:57
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыла в аэропорт «Тяньхэ» города Ухань для установления причин происхождения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CGTN.
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По правилам члены делегации ВОЗ должны пройти 14-дневный карантин.
В состав группы ВОЗ вошли специалисты из разных стран.
Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, международная экспертная группа ВОЗ в Китае будет проводить совместные исследования с китайскими учеными по отслеживанию происхождения коронавируса нового типа.
Напомним, что в конце 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.
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