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Группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань для расследования происхождения COVID-19

14 Января 2021 11:57
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Группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань для расследования происхождения COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыла в аэропорт «Тяньхэ» города Ухань для установления причин происхождения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CGTN.

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По правилам члены делегации ВОЗ должны пройти 14-дневный карантин.

В состав группы ВОЗ вошли специалисты из разных стран.

Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, международная экспертная группа ВОЗ в Китае будет проводить совместные исследования с китайскими учеными по отслеживанию происхождения коронавируса нового типа.

Напомним, что в конце 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.



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#Китай   #Видео   #Коронавирус  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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