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    17:39, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила лабораторию в Уханьском институте вирусологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава группы делегации ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек подтвердил изданию «Хуанцю Шибао» информацию о том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения в среду посетили Уханьский институт вирусологии и лабораторию Р4.

    Ранее в интервью китайским СМИ Питер Бен Эмбарек сообщил, что у его команды намечена встреча с получившей международную известность в период пандемии COVID-19 китайским вирусологом Ши Чжэнли.

    Напомним, что эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения COVID-19 14 января. Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в Ухане (провинция Хубэй) 28 января после того, как ее члены отбыли обязательный для всех въезжающих в Китай из-за рубежа двухнедельный карантин.

    Результаты посещения экспертами ВОЗ Уханьского института вирусологии пока не сообщались.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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