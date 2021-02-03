Группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила лабораторию в Уханьском институте вирусологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава группы делегации ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек подтвердил изданию «Хуанцю Шибао» информацию о том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения в среду посетили Уханьский институт вирусологии и лабораторию Р4.

Ранее в интервью китайским СМИ Питер Бен Эмбарек сообщил, что у его команды намечена встреча с получившей международную известность в период пандемии COVID-19 китайским вирусологом Ши Чжэнли.

Напомним, что эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения COVID-19 14 января. Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в Ухане (провинция Хубэй) 28 января после того, как ее члены отбыли обязательный для всех въезжающих в Китай из-за рубежа двухнедельный карантин.

Результаты посещения экспертами ВОЗ Уханьского института вирусологии пока не сообщались.